Сестра Сенцова: Олег потерял надежду и не знает, сколько еще продержится

По словам родственницы Сенцова, она и сама не видит перспектив для его освобождения, и называет ситуацию тупиковой.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов больше не верит в то, что его освободят, и жалуется на очень плохое самочувствие.

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Об этом в интервью «Медузе» рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, она и сама не видит никаких перспектив освобождения своего брата.

«Я не надеюсь уже ни на что, я просто делаю что могу. На данный момент я себя чувствую в жутком тупике. Раньше у меня всегда был план: устроить акцию, подать апелляцию, напечатать его рассказы, встретиться с политиками, выступить где-то. А сейчас я вообще не понимаю, что делать дальше», – рассказала Каплан.

«Олег тоже потерял надежду. Он мне так и написал: «Я не верю, что мы все вместе заживем в Киеве», — это он имел в виду себя с детьми. Он написал завещание, написал, что у него гипоксия и от этого страдает сердце и мозг. Он очень плохо себя чувствует и не знает, сколько еще продержится», – продолжила она.

По словам родственницы Сенцова, такое настроение пугает, поскольку Олег – оптимист по жизни.

«Упаднические настроения и раньше у него проскакивали, но такой безнадеги я еще не видела. Если раньше он писал «может быть», «наверное», то тут — «я больше не верю», – заключила она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. По состоянию на 24 сентября он голодает уже 134 дня.

Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.