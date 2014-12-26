Financial Times: российские власти пытаются убедить свой народ в том, что рублевый кризис закончился

В статье Кэтрин Хилл под названием «Российские власти пытаются убедить свой народ в том, что рублевый кризис закончился», опубликованной в британской газете Financial Times, пишется о том, что российское правительство пыталось заверить общественность в том, что валютный кризис закончился, предупредив, тем нее менее, что страну ждут экономические трудности.

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что критические признаки дефицита ликвидности, связанные с обвалом рубля, уже ослабли, и рубль «нашел равновесие».

Тем не менее, Москва ожидает дальнейшего повышения уровня инфляция. Андрей Белоусов, советник президента Владимира Путина по экономическим вопросам, сказал, что инфляция потребительских цен, составлявшая по состоянию на среду 10,4%, за весь 2014 год может достичь уровня 11%. В то время как по прогнозам Министерства финансов, уровень инфляции потребительских цен должен достичь 11,5% за год.

По словам Путина, правительство «в целом, безусловно, достойно справляется с теми проблемами, которые появились в экономике, с которыми столкнулась страна», но при этом распорядился, чтобы правительство отказалось от предстоящих новогодних каникул, чтобы найти выход из экономического кризиса.

«Но для правительства, для ваших структур, конечно, таких длительных праздников, во всяком случае, в этом году, мы позволить не можем», – заявил он.

Президент посоветовал правительству в первую очередь сосредоточиться на социальных вопросах и неустойчивом обменном курсе.

Аналитики предупреждают, что новый скачок инфляции может произойти 12 января, когда страна вернется к работе. В течение двух последних недель многие компании временно приостановили отправку и получение продукции, особенно импортной, из-за слишком сильных колебаний курса рубля, который 16 декабря на непродолжительное время составил 80 руб./$.



С тех пор валюта начала постепенно стабилизироваться, когда Центробанк принял меры, в том числе позволив российским банкам временно приостановить привязку валютных активов к текущим рыночным ценам, а также пообещал рекапитализировать банковский сектор. Правительство распорядилось, чтобы крупные экспортеры конвертировали валютную денежную наличность в рубли, что также помогло поддержать рубль на прошлой неделе.

В четверг российская валюта выросла еще больше, и ее курс составлял от 51,4 до 55,7 руб./$.

Тем не менее, экономисты предупреждают о новых рисках ослабления валюты, если цены на нефть продолжат снижаться, а геополитическая напряженность из-за Украины не спадет в следующем году. На Москву, возможно, будет оказываться еще больше давления из-за понижения кредитных рейтингов.

Все три международных агентства сегодня ставят российский государственный кредитный рейтинг на один пункт выше «мусорного» уровня, а Standard&Poor’s на этой неделе уже приступило к его пересмотру с возможностью понижения. Правительство заявило, что ведет диалог с рейтинговыми агентствами, чтобы «объяснить» экономическую ситуацию в стране.

Международные резервы России, в том числе валютные резервы, запасы золота и права заимствования в МВФ (которые дополняют официальные резервы), на прошлой неделе сократились до психологически важного уровня – $400 млрд, впервые со времени прошлого финансового кризиса в стране в 2009 году.

За неделю до того золотовалютные резервы составляли $415 млрд. Их сокращение отчасти связано с сильным вмешательством Центрального банка на валютном рынке с целью поддержать быстро падающий рубль.

Под давлением Путина вмешательство Центрального банка с целью остановить стремительное падение рубля сначала было очень несмелым. На прошлой неделе президент заявил, что банк не должен растрачивать резервы, которые нужны в качестве подушки безопасности для спасения от банкротства предприятий и компаний, страдающих от зарубежных санкций.

Очередной раунд переговоров, целью которых является установить прочное перемирие в восточной Украине, не принес результатов в четверг. Российские власти ожидают, что переговоры продолжатся, но строго предупредили о том, что отмена внеблокового статуса, за которую проголосовал украинский парламент, создаст новые опасности.

«Сама идея устремления Украины в НАТО опасна не только для украинского народа, потому что в нем нет единства на этот счет, но и для европейской безопасности», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подтвердив неизменную позицию Москвы о том, что членство Украины в НАТО станет для Москвы красной чертой.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявил, что дальнейшее расширение Альянса на восток приведет к «очень опасным военно-политическим сдвигам не только в Европе, но и во всем мире, и напрямую отразится на интересах национальной безопасности России».

Он добавил, что Москва предпримет ответные меры.