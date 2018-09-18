Парубий призвал главу парламента Норвегии не поддерживать "Северный поток-2" (видео)

Также председатель Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с главой норвежского парламента Тоне Вильхельмсен Треэн сделал упор на неприемлемости строительства газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с Трьоен по итогам их встречи сегодня в Киеве.

Парубий отметил, что сотрудничество между Украиной и Норвегией в последний период получил особенно высокую динамику.

"Прежде всего, я поблагодарил Норвегию за поддержку, которую Норвегия предоставляет Украине в это непростое время. Поддержку в том, что сохраняет позицию санкций в отношении России и поддержку территориальной целостности Украины", - отметил он.

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Вместе с тем, заметил председатель ВР, во время разговора с Треэн он поднял вопрос строительства "Северного потока-2".

"И призвал парламент Норвегии к солидарности относительно неприятия строительства "Северного потока-2" как агрессивного энергетического проекта Путина, который направлен на увеличение энергетического давления на Европу", - сообщил Парубий.

По словам председателя ВР, во время встречи также были согласованы ссылки сотрудничества между странами в гуманитарной и культурной сферах.

Кроме того, спикер подчеркнул необходимость усиления сотрудничества между Украиной и Норвегией в вопросах информационной безопасности и предотвращения кибератак.

"Мы согласовали, что по тем направлениям продолжим сотрудничество», - добавил Парубий.

В свою очередь Треэн от имени Норвегии и норвежского парламента выразила непоколебимую поддержку реформам, реализуемых в Украине. Она также выразила надежду, что Украина продолжит борьбу с коррупцией и проведение реформ, направленных на построение демократического общества.

"Мы также хотели бы отметить результаты, которых Украина достигла за последнее время. Было принято несколько важных законодательных актов по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности. Мы приветствуем решение по формированию антикоррупционного суда и надеемся, что это решение вскоре будет реализовано", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».