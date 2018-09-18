Народный фронт настаивает на немедленном принятии закона о регистрации агентов влияния агрессора

Соответствующий законопроект должен быть написан и принят как можно быстрее.

Фракция "Народный фронт" инициирует принятие законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора России.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента.

Он отметил, что соответствующий законопроект должен быть написан и принят как можно быстрее.

"Народный фронт" выступает с инициативой создания и скорейшего принятия закона о регистрации агентов влияния государства-агрессора - России. Чтобы не было спекуляций, подчеркиваю - агентов государства-агрессора", - уточнил руководитель фракции.

"В Украине действует разветвленная сеть замаскированной и явной российской агентуры. Они берут под контроль медиа, жонглируют своими политическими пешками и плодят множество якобы независимых общественных организаций. Независимых от нас, но подконтрольных Кремлю", - подчеркнул Максим Бурбак.

По его словам, Москва использует демократические свободы и институты для диверсионной деятельности.

"Они целенаправленно и цинично прикрываются демократией, чтобы сеять хаос и конфронтацию. Это доказано во многих государствах Европы и США", - отметил Максим Бурбак.

"Мы считаем, что СМИ или неправительственные организации, которые согласно с этим законом будут признаны агентами влияния государства-агрессора, будут обязаны на постоянной основе информировать граждан Украины, что они действуют в интересах России. Мы предлагаем, чтобы такой закон касался исключительно иностранных агентов, которые прямо или косвенно действуют в интересах государства-агрессора, которым является Российская Федерация. Этот закон должен стать одним из предохранителей влияния Кремля и на выборы в Украине", - подчеркнул народный депутат.

Парламентарий предложил поручить написание такого закона парламентскому Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Призываю приобщаться депутатов от всех заинтересованных фракций. Этот закон надо подготовить и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады", - подчеркнул Максим Бурбак.