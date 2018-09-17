Мэр Полтавы, которого депутаты отправили в отставку, заявил о непризнании решения

Мамай считает себя легитимным городским головой, и готов обжаловать в суде свое увольнение с должности.

Отстраненный 14 сентября депутатами горсовета от должности мэра Полтавы Александр Мамай считает себя легитимным городским головой и не собирается отдавать печать горсовета новоизбранному секретарю Александру Шамоте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мамай заявил на пресс-конференции.

«Если они – Матковский (глава фракции БПП в горсовете Андрей Матковский) и Каплин (народный депутат от БПП Сергей Каплин) – хотят меня сместить, то пускай делают все по закону. На выборах я набрал 62%, а они вместе намного меньше. Я – мэр. Вот печать. Никуда она не пропала. Она находится у меня. Я тут постоянно на работе. На телефоне 24 часа в сутки. Если кто-то хочет решить меня уволить, то все необходимо делать в правовом поле», - заявил Мамай.

Далее он объяснил, почему не признает решение сессии горсовета от 14 сентября, где 2/3 депутатов выразили ему недоверие и отстранили с должности.

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«31 августа была сессия. Кворума не было. Я ее не открыл. Потом сессию вел Шамота. Они приняли новых депутатов. Это незаконно. Это была не сессия, а сборы депутатов. Все те решения мы не признаем. Тогда же они сняли секретаря Оксану Деркач, но это тоже антизаконно. Все необходимо делать по закону. На сессии 21 сентября мы можем новых депутатов принять. Тогда и голосовать другие, в том числе и кадровые решения», - сказал Мамай.

Он также заявил, что уже обратился в полицию и готов подать соответствующий иск в суд.

«Пока полиция, СБУ, прокуратура должны открыть уголовное производство. Они сейчас не знают, куда им бежать и что делать. Начальник полиции Полтавы заявил, что все будет в рамках закона. Если меня они законно на следующей сессии снимут, то я встал и ушел. Судиться не буду», - сказал Мамай.

Кроме того Мамай пригрозил распустить городской совет, если депутаты не смогут собраться на очередную сессию. По словам Мамая, в случае отсутствия кворума на заседании, запланированном на 21 сентября, он назначит следующее через 10 дней.

«Если 1-3 октября не будет кворума, то назначу на 15 октября. Не будет и тогда кворума, то я распущу горсовет», - заверил Мамай.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября депутаты Полтавского горсовета выразили недоверие мэру Полтавы Александру Мамаю и выбрали Шамота новым секретарем горсовета.

Однако Оксана Деркач, которая занимала должность секретаря горсовета, не признает своего увольнения и отмечает, что во время процедуры были нарушены регламент горсовета и законодательство. Мамай также считает незаконными события, которые состоялись 14 сентября.

Сегодня утром Шамота не смог попасть в свой рабочий кабинет в исполкоме, пока не были сломаны двери.

Как передает корреспондент УНИАН, Шамота в 8 часов утра пришел в горисполком, но оказалось, что кабинет секретаря горсовета закрыт, а где ключи, никому неизвестно. Поиски ключей не дали результата.

«Я не могу попасть в кабинет. Вместо того, чтобы работать и решать насущные проблемы города, мы вынуждены искать ключ и никто не знает, где он», - отметил Шамота и вызвал полицию, чтобы открыть кабинет.

Двери в кабинет секретаря горсовета из-за отсутствия ключей были открыты в присутствии правоохранителей. Шамота в их сопровождении вошел в кабинет и не обнаружил печати горсовета, в связи с чем обратился в полицию.