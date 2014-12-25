ДУС собирается распродавать непрофильные активы

«Даже прибыльные коровники надо продавать. Этот разношерстный набор активов отвлекает людей, ресурсы, за счет них раздувается штат чиновников, которые работают здесь, в ДУС, что в свою очередь тянет за собой увеличение фонда оплаты труда и прочие соцвыплаты», - утверждает Березенко в интервью Лига.нет. По подсчетам главы ДУС, от продажи компаний, принадлежащих Госуправделами, государство получит несколько миллиардов гривен, при этом речь не идет о распродаже активов за «дешево».

Сергей Березенко рассказал, что в бюджете следующего года уже нет денег на содержание элитных санаториев «Конча-Заспа» и «Пуща Водица», на которые ежегодно тратилось около 38 млн грн. «Мы отказались финансировать проживание бывших чиновников там и убрали 38 миллионов из статьи расходов. Президент и премьер отменили десятки указов и распоряжений, которыми эти дачи выдавались в личное пользование. Теперь формально на территории Пуща-Водицы и Конча-Заспы может жить кто угодно», - говорит г-н Березенко.

По его словам, был рассчитан реальный тариф за один квадратный метр в год, чтобы предприятие могло существовать и содержать обслуживающий персонал, который следит за порядком и ухаживает за территорией. Получили цифру около 1300 грн. за один квадратный метр в год. «Грубо говоря, за дом в 100 квадратных метров нужно платить 130 000 грн. в год, или около 11 000 грн. в месяц. Немало, но, согласитесь, что для Конча-Заспы нормальная цена. Теперь кто угодно может подать нам заявку, и в принципе мы готовы к заселению всех желающих», - рассказал глава ДУС. По его словам, не поменялся статус только у госдачи, в которой жил Виктор Ющенко, а также сохранены «одна-две такие дачи должны остаться на случай приезда больших делегаций».