Frankfurter Allgemeine: переговоры заканчиваются молчанием

В статье под названием «Переговоры заканчиваются молчанием», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, сообщается о том, что в среду в белорусской столице Минске после более чем пятичасовых переговоров контактной группы по Украине о прекращении огня, обмене пленными и других шагах в направлении мира, результаты по-прежнему не были известны. Будут ли переговоры, как и планировалось, продолжены в пятницу, было неясно и утром в четверг, сообщает российское информационное агентство ТАСС. Время было согласовано сторонами заранее.

Стороны конфликта после более чем трехмесячного перерыва впервые снова провели многочасовые переговоры. Пророссийские сепаратисты поздним вечером уже говорили о напряженных переговорах.

Последняя встреча была в сентябре

Участники переговоров разошлись в конце, не дав никаких комментариев ожидающим журналистам, сообщают российские информагентства. Ранее, в сентябре, группа согласовала шаги для решения конфликта, которые до сих пор не были реализованы. Предыдущее Минское соглашение предусматривает отведение военной техники от линии фронта и создание буферной зоны между украинскими правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами. Швейцарский дипломат Хайди Тальявини из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказала перед встречей, что также должен быть выяснен вопрос о снабжении военной зоны гуманитарной помощью.

Украина должна отказаться от блокады

Сепаратисты и Россия неоднократно просили украинскую сторону прекратить экономическую блокаду Донбасса. Правозащитники говорят о катастрофических условиях в зоне гражданской войны. Люди страдают от голода. Не хватает воды, электричества и тепла.

Армия и сепаратисты незадолго до начала встречи вновь обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на Донбассе. Украинское правительство в апреле начало свою спорную антитеррористическую операцию против вооруженных сепаратистов. По данным Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта погибли более 4600 человек. Сотни тысяч людей бежали, десятки тысяч ранены.

В Москве, заместитель министра обороны Анатолий Антонов сообщил, что конфликт может быть решен только путем диалога между противоборствующими сторонами. «Мы выступаем за мирное решение в Украине», подчеркнул он, согласно агентству Интерфакс. Украина рассматривает Россию как агрессора в этом конфликте, однако Россия всегда отрицала обвинения в поддержке сепаратистов оружием и бойцами.