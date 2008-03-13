Ющенко вызвал на ковер Тимошенко с Дубиной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ завтра, 14 марта, во второй половине дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО в целом приветствовал договоренности, достигнутые «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в Москве. В то же время он подчеркнул, что эти договоренности приобретут юридическую силу лишь после того, как будет подписано соответствующее соглашение. Подписанию документа, по словам главы государства, будут предшествовать внутригосударственные процедуры анализа договоренностей в обеих странах.

В.ЮЩЕНКО отметил, что получил предварительную устную информацию относительно достигнутых договоренностей от О.ДУБИНЫ. «Я воспринял эту информацию, и попросил по приезду председателя НАК «Нафтогаз Украины» вместе с премьер-министром обсудить эти договоренности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он еще раз повторил, что обеспокоен появлением цены на газ в 315 долларов (ранее Президент говорил о цене в 321 доллар, однако впоследствии исправился) в газовых договоренностях Украины и России.

«Это новое обстоятельство, но, как меня убеждали в НАК «Нафтогаз Украины», эта цена не будет применена в системе расчетов, и весь объем данной операции будет замещен через рокировки газа соответствующих украинских владельцев», - сказал Президент Украины. В то же время он отметил, что эта цена не должна стать базовой во время переговоров о формировании цен на 2009 год.

Также Президент высказал предостережение относительно договоренностей по поводу того, что филиалы “Газпрома” будут иметь возможность реализовывать на территории Украины не меньше 7,5 млрд. кубометров газа. По словам В.ЮЩЕНКО, ранее во время переговоров речь шла о цифре до 7,5 млрд. куб. м. Президент подчеркнул, что необходимо получить разъяснение по поводу этого факта.