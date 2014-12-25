СМИ: В России одного из похищенных вместе с Сенцовым крымчан приговорили к семи годам

Об этом сообщает портал Медиа-Зона со ссылкой на Лефортовский районный суд Москвы.

Вместе с Афанасьевым по делу проходят режиссер Олег Сенцов, антифашист Александр Кольченко, историк Алексей Чирний и другие «неустановленные лица», пишет издание

По данным источника издания, приговор был вынесен Московским городским судом, Афанасьева признали виновным в терроризме и приговорили к семи годам лишения свободы.

По версии следствия, Афанасьев входил в группировку режиссера Олега Сенцова, который в апреле 2014 года, действуя по указанию украинского «Правого сектора» ("Правый сектор" официально заявил, что никто из задержанных не имеет отношения к организации - ред.), создал в Симферополе «террористическое сообщество», которое якобы ставило своей целью «воздействие на принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о выходе республики Крым из ее состава».

Читайте такжеВ генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко граждане РоссииЧирний, Кольченко, Афанасьев и «иные неустановленные лица», по версии следствия, по указанию Сенцова совершили поджоги здания «Русской общины Крыма» 14 апреля и местного отделения «Единой России» 18 апреля. Тогда был причинен незначительный ущерб, у первого здания обгорела дверь, у второго — окно.

После этого, якобы по указанию Сенцова, Чирний и Афанасьев приобрели самодельные взрывные устройства, чтобы 9 мая совершить в Симферополе два теракта — взорвать памятник Ленину у вокзальной площади и мемориал «Вечного огня». Однако взрыва не произошло из-за того, что оба они были задержаны, настаивает следствие.

Обвинения так называемым крымским террористам предъявлены по статье «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК), а также «Незаконное приобретение взрывных устройств» (ч. 3 ст. 222 УК).

Читайте такжеУкраинскому режиссеру Сенцову продлили арест до 2015 года Алексей Чирний, Геннадий Афанасьев, Олег Сенцов и Александр Кольченко были похищены оперативниками ФСБ из Симферополя в мае этого года. Чирний и Афанасьев после задержания дали признательные показания, Сенцов свою вину полностью отрицает, он рассказал, что после задержания его пытали. Кольченко также отрицает причастность к терроризму.

Еще четыре фигуранта дела так называемых "крымских террористов" объявлены в розыск, их фамилии: Асанов, Боркин, Зуйков, Цыриль.

Следствие пыталось заставить похищенных принять гражданство РФ, Кольченко и Сенцов отказались.

"Я не крепостной, чтобы меня передавать вместе з землей", - заявил Сенцов на заседании суда.

Также, по данным издания, суд продлил до апреля срок ареста Александру Кольченко и Алексею Чирнию.