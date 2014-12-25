Украина и Польша создадут совместное военно-техническое производство

Об этом говорится в сообщении на сайте госконцерна. В нем отмечается, что "в ближайшее время будет определен ряд изделий, которые будут производиться на совместном предприятии. В подписанном договоре содержится, в частности, конкретный план действий, который будет осуществлен в течение ближайших недель".

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"Мы сейчас делаем первые значительные шаги для серьезного сотрудничества с нашими партнерами из Евросоюза", - прокомментировал подписание соглашения первый заместитель гендиректора госконцерна Сергей Пинькас.

Со своей стороны председатель правления польской компании Марчин Кубица заявил, что соглашение с "Укроборонпромом" - это начало сотрудничества между польской и украинской оборонительными сферами. "Наша компания работает на рынке уже более 60 лет и является стратегической для безопасности Польши. В частности, мы производим многоцелевой камуфляж для вооруженных сил стран НАТО, продукция компании LUBAWA пользуется спросом на более чем 40 рынках мира", - сказал Марчин Кубица.