"Укроборонпром" договорился о поставках вооружения в Пакистан

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна. Согласно сообщению, данные договоренности были приняты по итогам встреч в рамках международной военной выставки International Defence Exhibition and Seminar-2014 проходящей с 1 по 4 декабря в Пакистане.

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"Стороны договорились о заказах буквально по всем отраслям украинского военно-технического производства. Сегодня заводы должны работать на максимуме своих возможностей, людей необходимо обеспечить работой, а поступления в бюджет Украины - увеличить", - сказал генеральный директор госконцерна Роман Романов.