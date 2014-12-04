"Укроборонпром" договорился о поставках вооружения в Пакистан

11:59, 04 декабря 2014
Политика
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"Укроборонпром" договорился с министерством обороны Пакистана о подписании контрактов на поставку продукции украинского оборонного комплекса.

Укроборонпром будет поставлять вооружение в Пакистан / wartime.org.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна. Согласно сообщению, данные договоренности были приняты по итогам встреч в рамках международной военной выставки International Defence Exhibition and Seminar-2014 проходящей с 1 по 4 декабря в Пакистане.

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"Стороны договорились о заказах буквально по всем отраслям украинского военно-технического производства. Сегодня заводы должны работать на максимуме своих возможностей, людей необходимо обеспечить работой, а поступления в бюджет Украины - увеличить", - сказал генеральный директор госконцерна Роман Романов.

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