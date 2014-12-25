Парубий о вчерашнем покушении: "После Градов на передовой это выглядит несерьезно"

"Вчера, после 23:00, возвращаясь с работы в ВРУ я встретился с друзьями - сотниками Самообороны - у входа в гостиницу "Киев", где проживаю. Мимо нас прошел неизвестный - высокий, спортивного телосложения. Проходя мимо нас он посмотрел мне в лицо. Отошел на несколько метров, обернулся, вытащил чеку и бросил нам под ноги гранату. Граната фактически прокатилась среди нас и закатилась под машину, которая стояла рядом. Произошел взрыв. Неизвестный бросился бежать", - написал Парубий в своем Facebook.

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"Какой бы не был тип гранаты, хочу отметить: после обстрелов Градами на передовой это все выглядит не серьезно", - добавляет Парубий.

Как сообщал УНИАН, вечером возле гостиницы «Киев» в центре столицы неизвестный злоумышленник бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых находился первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.

Инцидент произошел примерно в 23:20 на улице Грушевского.