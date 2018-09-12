Украина никогда не будет поставлять воду в оккупированный Крым – Климкин

Глава МИД подчеркнул, что в связи с выбросом ядовитых веществ на заводе «Крымский титан», Россия пытается манипулировать ситуацией с непоставкой Украиной воды на полуостров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в оккупированный Российской Федерацией Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил журналистам.

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Он пояснил, что сейчас Россия пытается использовать ситуацию с выбросом ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан» с целью «раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию». «Но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде заворачивая это в такую гуманитарную обертку. И этого мы должны избежать. Поэтому идем в международные организации только с четкими доказательствами, с измерениями, с тем, что мы получим от наших партнеров», - заявил Климкин, комментируя намерение Украины обратиться к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), если будет подтверждено применение химического оружия в связи с выбросами ядовитых веществ на заводе «Крымский титан».

«Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой», - заявил Климкин.

«И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», - подчеркнул министр.