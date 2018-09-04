Климкин: российские оккупанты принесли в Крым экологические катастрофы

В оккупированных городах Армянск и Яны Капу экологическая катастрофа видна невооруженным глазом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Российская Федерация в результате оккупации Крыма создает в Украине экологические катастрофы.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

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"Сначала российские оккупанты принесли в Крым и на Донбасс человеческое горе, теперь - экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, появилась информация о том, что в течение последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админграницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов с оккупированного завода «Титан».

По данным Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, в очередной раз при помощи химических детекторов неподалеку от КПВВ «Чаплинка» военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Об этом пограничники сообщили в органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.

Кроме того, в Facebook представитель уполномоченного по соблюдению прав жителей АР Крым и г. Севастополя Исмаил Халиков сообщил, что в ночь с 23 на 24 августа на севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества.

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода «Титан» из-за аномальной жары и отсутствие воды из Северо-Крымского канала.

В городах Армянск и Яны Капу (Красноперекопск) экологическую катастрофу видно невооруженным глазом: металлические вещи продолжают покрываться ржавчиной, с деревьев опала листва, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы.

Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.