Forbes.com: Россия ведет опасную игру, заставляя экспортеров продавать доллары за рубли

В статье Тима Урстолла под названием «Россия ведет опасную игру, заставляя экспортеров продавать доллары за рубли», опубликованной на сайте Forbes.com, пишется о том, что сейчас мы наблюдаем еще один ход в игре России с обменным курсом рубля по отношению к доллару. Станет ли он успешной частью плана, зависит, скорее, от того, как люди рассматривают экономические проблемы страны. Если они просто считают, что рынки напуганы и их можно привести в чувство с помощью небольшой стабилизации, тогда это сработает. Тем не менее, если все убеждены в том, что суть проблемы находится где-то глубже, тогда это на самом деле преждевременная растрата потенциала, который можно было бы использовать позже.

Происходит некоторое стимулирование (а в российской экономической системе подобное «стимулирование» – это всегда нечто большее, чем просто стимулирование) к тому, чтобы экспортеры, у которых есть доллары, обменивали их на рубли и таким образом поддерживали обменный курс:

Во вторник российские власти оказывали давление на крупных государственных экспортеров, чтобы они продавали доллары и тем самым остановили падение рубля и развеяли опасения по поводу возможного повторения быстротекущей инфляция и массовых протестов, которые сопровождали финансовый кризис 1998 г. в России.

Аналитики называют такие меры более мягкой версией контроля над движением капиталов, к которому президент Владимир Путин неоднократно обещал не прибегать.

Такие компании, как «Газпром» и «Роснефть», конечно, продают большую часть своей продукции за устойчивую валюту. Поэтому в любой момент они могут найти немного валюты, которая у них где-то завалялась. Просить их сейчас обменять то, что у них есть, на рубли… если вы считаете, что крах рубля на прошлой неделе был вызван типичной чрезмерной реакцией рынка, то почему бы и нет?

Крупных государственных экспортеров заставили вмешаться в ситуацию на валютных рынках, выделяя до 1 млрд. долл. в день, по данным анонимных источников, которых цитирует российская ежедневная газета «Коммерсант».

Газета сообщила, что Дмитрий Медведев, премьер-министр России, подписал распоряжение об этом 17 декабря. Пять компаний, которые занимаются экспортом нефти, газа и алмазов, получили такие указания в конце прошлой недели, сообщалось в «Коммерсанте».

Но вот в чем может быть проблема. Возможно, 79 рублей за доллар – это была чрезмерная реакция на выпуск «Роснефтью» облигаций и их обмен на свеженапечатанные рубли в Центробанке. Но может быть нет? И если быть честным, то не вы, не я не можем точно определить, так это или нет. Только те, кто продают и покупают рубли, могут определить, чего это стоит, в ближайшие недели и месяцы. Например, если и другие кредиты, срок погашения которых заканчивается и не может быть перенесен из-за санкций, будут профинансированы аналогичным образом, тогда, возможно, продажа не была чрезмерной реакцией. И если это так, тогда нынешняя продажа долларов за рубли представляет собой использование резервов, которые лучше было бы оставить до худших времен.

Все это, конечно, только гипотезы. И о том, что уже было сделано, и о том, что можно было бы сделать лучше на более позднем этапе. По моему мнению, экономика России находится в гораздо худшем состоянии, чем многие могут себе представить. И я говорю это как человек, который осведомлен в этом вопросе. Согласно стандартному анализу, падение обменного курса валюты делает экспортные товары более привлекательными для иностранцев и, следовательно, их приобретается больше. Это само по себе помогает стабилизировать обменный курс.

В контексте российской экономики проблема в том, что у России мало что хотят покупать. Безусловно, у нее есть нефть и газ, различные металлы и руды (на этом основан мой собственный бизнес: я покупаю российские материалы уже пару десятилетий), но эти товары всегда оцениваются в мировых ценах, в любом случае, в долларах. Никто не пускает их на экспорт по рублевым ценам. До определенной степени основные экспортные отрасли на самом деле работают с фиксированным обменным курсом: поэтому изменение обменного курса никак не скажется на спросе на них. А продукцию других российских отраслей почти никто не хочет покупать.

Серьезно, очень немногие будут покупать произведенные в России товары, независимо от того, сколько они будут стоить. Поэтому обычных последствий девальвации валюты в данном случае просто не будет. Или, во всяком случае, не в таких масштабах, как некоторые могут предполагать, опираясь на традиционные экономические модели.

Делать прогнозы, особенно на будущее, очень сложно, конечно. Но я действительно не думаю, что этот рублевый кризис можно преодолеть, заставив нескольких экспортеров продать немного иностранной валюты. Чтобы справиться с зависимостью российской экономики от экспорта сырья, а цены на него только что обвалились, потребуется приложить намного больше усилий, как мне кажется.