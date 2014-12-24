"Власти" Крыма ввели категорию "вражеские СМИ"

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов, сообщает местный ресурс Крыминформ.

При этом он заявил, что в Крыму могут работать любые СМИ, в том числе и оппозиционные.

Читайте также70% украинцев уверены, что российские каналы врут про Украину - опрос"Мое отношение к оппозиционным СМИ: пожалуйста, любую точку зрения надо обсуждать, но те, кто не признают российскую государственность, нашего президента, те, кто дают надежду на возвращение Крыма в состав Украины, я считаю, что это вражеские СМИ, то есть они так или иначе на территории полуострова работать не должны", – сказал Аксёнов.

Россия негласно ввела войска и аннексировала украинский Крым в марте этого года, воспользовавшись сложной политической ситуацией в Украине после революции.

После этого Россия организовала локальный конфликт на Донбассе, количество жертв которого оценивается ООН почти в пять тысяч. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами.