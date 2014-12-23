Число внутренних переселенцев в Украине приблизилось к 600 тысячам

Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

Согласно оперативной информации, с временно оккупированной территории и района проведения антитеррористической операции в другие региоы переселено 591 тыс. 166 человек, в том числе из Донецкой, Луганской областей - 571 тыс. 283 лица, а также граждане, переселенные из Автономной Республики Крым и города Севастополь, - 19 тыс. 883 лица (за сутки - 1 человек).

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Всего из АР Крым и Донбасса временно перемещены 132 тыс. 264 детей.

Больше всего внутренне перемещенных лиц размещены в Харьковской (120 тыс. 299 человек), Донецкой (85 тыс. 326 человек), Днепропетровской (59 тыс. 360 человек), Запорожской (53 тыс. 403 человека), Луганской (63 тыс. 966 человек), Киевской (25 тыс. 392 человека) областях и в городе Киев (39 тыс. 47 человек).

Наименьшее количество расселенных в Черновицкой (2 тыс. 226 человек), Тернопольской (2 тыс. 416 человек), Волынской (2 тыс. 761 человек), Ивано-Франковской (2 тыс. 855 человек), Ривненской (3 тыс. 111 человек) и Закарпатской (3 тыс. 118 человек).