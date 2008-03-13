В НУ-НС указали БЮТ на почти криминальное поведение их депутатов

Народный депутат от фракции "Наша Украина – Народная Самооборона" Михаил ПОЛЯНЧИЧ считает, что ситуация с депутатами-перебежчиками в Киевском городском совете ничем не отличается от той, которая складывается в других регионах страны, но Блок Юлии Тимошенко действует ситуативно, используя двойные стандарты.

Об этом депутат сказал в интервью сайту Razom.

В качестве примера он привел ситуацию в Тернопольском областном совете. "Поведение депутатов от фракции БЮТ, в частности председателя Тернопольского областного совета Михаила МИКОЛЕНКО приобрело уже признаки уголовного дела. Блокирование работы облсовета продолжается три месяца" – сказал М.ПОЛЯНЧИЧ. По его словам, из-за этого фракция "Нашей Украины" в Тернопольском облсовете не может исключить депутатов-перебежчиков, воспользовавшись законодательством об императивном мандате. "Уже даже есть решение территориальной избирательной комиссии, 10 новых депутатов получили удостоверения. Но работа Тернопольского областного совета фактически парализована из-за неадекватных действий депутатов из фракции БЮТ", – подчеркнул М.ПОЛЯНЧИЧ.