В НУ-НС указали БЮТ на почти криминальное поведение их депутатов
И обвинили в двойных стандартах
|Михаил ПОЛЯНЧИЧ
Об этом депутат сказал в интервью сайту Razom.
В качестве примера он привел ситуацию в Тернопольском областном совете. "Поведение депутатов от фракции БЮТ, в частности председателя Тернопольского областного совета Михаила МИКОЛЕНКО приобрело уже признаки уголовного дела. Блокирование работы облсовета продолжается три месяца" – сказал М.ПОЛЯНЧИЧ. По его словам, из-за этого фракция "Нашей Украины" в Тернопольском облсовете не может исключить депутатов-перебежчиков, воспользовавшись законодательством об императивном мандате. "Уже даже есть решение территориальной избирательной комиссии, 10 новых депутатов получили удостоверения. Но работа Тернопольского областного совета фактически парализована из-за неадекватных действий депутатов из фракции БЮТ", – подчеркнул М.ПОЛЯНЧИЧ.