Избитый Жириновским в Москве мужчина оказался украинцем - СМИ

Жириновский ударил по лицу одного из участников митинга, который назвал его "говном".

Мужчина, которого в Москве ударил одиозный лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский, оказался гражданином Украины и написал заявление на политика в полицию.

Об этом российскому агунтству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"9 сентября 38-летний гражданин Украины обратился в полицию с заявлением о том, что около 14:00 на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу", - сказал собеседник агентства. Полиция начала проверку. По словам источника, украинец приехал в Москву в день инцидента и поселился в хостеле.

Как сообщал УНИАН, Жириновский в окружении охранников пришел на Пушкинскую площадь в Москве, где проходила акция против повышения пенсионного возраста, и ударил по лицу одного из участников, который назвал его "говном". Политик пообещал мужчине, что тот будет "истекать кровью" и "сдохнет сегодня". Действия Жириновского возмутили других протестующих, и политика сбили с ног.