Ужин Порошенко с фракцией БПП: журналисты рассказали, как прошла встреча в резиденции "Залесье" (фото)

С журналистами депутаты, которые приехали на встречу с фракцией БПП, не общались.

Вечером 6 сентября президент Петр Порошенко провел встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко" и представителями правительства в резиденции "Залесье" под Киевом.

Читайте такжеПорошенко затеял вечеринку для членов своей партии, куда позвал Гройсмана и Луценко - СМИ

Около 20:00 к государственной резиденции "Залесье" начали прибывать машины народных депутатов от БПП, передает "Громадське".

На въезде к резиденции их встречали сотрудники Государственного управления охраны и Нацполиции. Они сверяли данные визитеров со списками приглашенных.

Кроме того, на въезде к резиденции был затор из автомобилей депутатов. С журналистами депутаты не общались.

Как сообщает "Страна", после 23 часов авто начали покидать резиденцию.

Ранее СМИ узнали, что на встрече со своей фракцией и правительством президент Петр Порошенко говорил о Томосе, армии и "единой команде".