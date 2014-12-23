В НАТО назвали три условия вступления Украины

Так УНИАН прокомментировали в штаб-квартире НАТО соответствующее решение украинского парламента.

„Мы уважаем решение украинского парламента. Украина является независимым и суверенным государством и только она принимает решения относительно собственной внешней политики. Как было решено на саммите в Бухаресте в 2008 году, наши двери открыты, и Украина станет членом НАТО, если она этого попросит, выполнит стандарты и будет придерживаться необходимых принципов”, - сказали в НАТО.

Читайте такжеУкраина будет в НАТО и в Евросоюзе, это неизменное процесс - министр обороны ПольшиВ Североатлантическом альянсе отметили, что в случае, если Украина решит подать заявку на членство в НАТО „будет оценивать ее готовность присоединиться к Альянсу таким же образом, как мы делаем с любым кандидатом”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Верховная Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3). За это решение проголосовали 303 народных депутатов из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, в статье 6 Закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины” устанавливается, что среди приоритетов национальных интересов является интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости».

«Европейская и евроатлантическая интеграция - безальтернативный путь для Украины. Слава Украине!», - подчеркнул президент.