МИД Британии в картинках объяснил, почему падает рубль

Эту инфографику было опубликовано на twitter-странице посольства ВБ в Украине, пишет Европейская правда.

По мнению британских дипломатов, причины падения рубля состоят прежде всего в политике Кремля: незаконной аннексии Крыма, участия в военных действиях на Востоке Украины, а также в формировании без международного согласования "гуманитарных конвоев".

Читайте такжеБукмекеры Британии начали принимать ставки на падение режима Путина в течение года

Последствиями этих действий стала негативная международная реакция. В частности, ЕС наложил санкции на 43 российские компании и 119 граждан РФ.

Помимо санкций, на девальвацию рубля влияли другие факторы: снижение цены нефти, а также "неверное управление российской экономикой".

Несмотря на это, в МИД Великобритании уверены - будущее России в ее руках. В частности, для отмены санкций России необходимо "остановить действия в Украине".