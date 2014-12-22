Die Welt: Россия становится более слабой

- Welt am Sonntag:

Вы часто встречались с Владимиром Путиным. Что происходит в его голове?

- Жозе Мануэль Баррозу:

Давайте придерживаться фактов. Россия нарушила международное право. Москва сделала все, чтобы помешать Украине - суверенному государству, члену Организации Объединенных Наций, - самостоятельно решить, с кем сотрудничать. Поведение Владимира Путина является неприемлемым, поэтому я не стану спрашивать себя о его мотивации.

- Но что с ним происходит?

Он изменился. Это изменение произошло после его переизбрания на пост президента в 2012 году. Его риторика стала гораздо более националистической. Он хотел осуществлять контроль, продемонстрировать силу, потому что он чувствовал, что уровень поддержки народа снижается.

- Это пришлось почувствовать и Украине.

До 2012 года, Путин неоднократно заверял меня, что не будет возражать против членства Украины в ЕС. Я говорил с ним об этом. Он говорил об этом публично. Но я говорил бывшему президенту Ющенко, Тимошенко и Януковичу, а также нынешнему президенту Петру Порошенко: вы далеки от зрелости. Мы не можем предложить членство. Но мы можем наладить тесное политическое и экономическое сотрудничество.

- Что на это сказала Москва?

Правительство России в течение пяти лет было подробно проинформировано о наших переговорах по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Путин также обо всем знал. Если он сегодня говорит, что был удивлен, то это неправда. Почему же он сейчас выступает против соглашения, которое предусматривает сотрудничество с Украиной в политических и экономических вопросах?

- Да, почему?

Путин питает неприязнь, потому что Россия потеряла власть в мире и чувствует себя униженной. Россия когда-то была одной из двух сверхдержав. В настоящее время, у нее больше нет такого значения. Ясно одно: Китай будет претендовать на место России и получит несравненно большую силу, чем Россия. Китай – настоящая экономическая держава и становится только сильнее, в то время как российская экономика с акцентом на нефти и газе будет становиться слабее, если ничего не изменится. Я сожалею, что Россия упустила возможность для модернизации экономики.

- Насколько велик риск экономического краха России для ЕС?

Мое самое большое беспокойство - не экономическое развитие России. Для меня важно, чтобы Россия понимала, что она нарушила международное право. Мы ввели санкции, чтобы дать понять, что аннексия Крыма и поведение России в Восточной Украине неприемлемы. Россия должна понять, что за такое поведение придется расплачиваться. Речь идет о принципе.

- Есть ли согласие?

Я горжусь тем, что ЕС единогласно выступает по этому вопросу. Без ЕС государства-члены были бы расколоты. Россия и ЕС совершенно не могут прийти к соглашению по некоторым пунктам. Понятно, что в ближайшем будущем мы не придем к общему решению с Россией в вопросе аннексии Крыма. Но мы должны продолжать сотрудничать с Россией. Мы не обязаны искать оправдания в ответ на знакомые обвинения в том, что Запад хочет окружить Россию. Мы должны держать открытыми пути для переговоров и настаивать на политическом решении. Позиция Ангелы Меркель была здесь очень важна, и это усилило уважение и доверие к Германии в мире.

Падение валюты, а также цен на нефть, отток капитала из России: Не должен ли ЕС в последствии готовиться к сильным волнениям?

Во время так называемого евро-кризиса у нас были готовы планы для всевозможных случаев. Я уверен, что в настоящее время также есть планы действий, которые предусматривают подготовку к возможным последствиям экономического кризиса в России. Я думаю, риск того, что экономические проблемы России могут привести к глобальному кризису, не очень высок. Россия не особенно тесно интегрирована в мировую экономику и международный финансовый порядок. От сегодняшней экономической слабости развивающихся стран - за исключением Китая - исходит большая угроза для мировой экономики, чем от России.