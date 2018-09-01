Яценюк назвал смерть Маккейна большой потерей для Украины

Яценюк назвал Маккейна «великим сыном американского народа и большим другом украинского народа».

В субботу, 1 сентября, в США лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк принял участие в церемонии памяти Сенатора Джона Маккейна в Вашингтонском Национальном Соборе.

В интервью журналистам он подчеркнул, что сенатор Джон Маккейн был «великим сыном американского народа и большим другом украинского народа»: «Он с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигал законодательство по помощи украинским Вооруженным Силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России».

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«Он был настоящим другом нашей страны и действительно тем, кто переживал за Украину. Это большая потеря не только для Америки, не только для Украины, но и для мира в целом », - сказал он.

Однако у Джона Маккейна - большое наследство, подчеркнул Арсений Яценюк: «Его наследство - это борьба за свободу и независимость. И за свободу и независимость нашего украинского государства».

Накануне в ходе визита в США Арсений Яценюк встретился с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы Вессей Митчеллом и специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, а также с лидером демократов в конгрессе США Нэнси Пелози.