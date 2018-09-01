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В СБУ назвали основные версии убийства главаря "ДНР" Захарченко

18:51, 01 сентября 2018
Политика
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Грицак назвал основные версии убийства главаря "ДНР" Захарченко / фото УНИАН

Об этом сегодня журналистам сообщил глава СБУ, пишет РБК-Украина

"На мой взгляд, проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик", - сообщил Грицак.

По его словам, СБУ считает, что проводится "методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

В тоже время Грицак назвал вторую версию убийства Захарченко. По его словам это "просто разборки на коммерческой основе".  

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Он также отметил, что у тех, кто содействовал введению российских войск на Донбасс есть несколько вариантов.

"Первый вариант: забрать этих людей на территорию РФ и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время разные преступные приказы", - сказал Грицак.

Вместе с тем глава СБУ подчеркнул, что у ведомства нет информации о задержании украинской диверсионной группы.

Напомним, после убийства Захарченко оккупированный Донбасс покинул один из главарей луганских сепаратистов Сергей Козлов. 

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Теги: #СБУ#ликвидация Захарченко