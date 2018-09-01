В СБУ назвали основные версии убийства главаря "ДНР" Захарченко

Захарченко ликвидировали в результате "зачисток" свидетелей или разборок на коммерческой почве, заявил Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак озвучил несколько версий причин гибели главы "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава СБУ, пишет РБК-Украина.

"На мой взгляд, проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик", - сообщил Грицак.

По его словам, СБУ считает, что проводится "методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".

В тоже время Грицак назвал вторую версию убийства Захарченко. По его словам это "просто разборки на коммерческой основе".

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Он также отметил, что у тех, кто содействовал введению российских войск на Донбасс есть несколько вариантов.

"Первый вариант: забрать этих людей на территорию РФ и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время разные преступные приказы", - сказал Грицак.

Вместе с тем глава СБУ подчеркнул, что у ведомства нет информации о задержании украинской диверсионной группы.

Напомним, после убийства Захарченко оккупированный Донбасс покинул один из главарей луганских сепаратистов Сергей Козлов.