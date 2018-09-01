Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации Захарченко

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко «откровенной провокацией», направленной на срыв выполнения Минских договорённостей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности ведения переговоров в «нормандском формате» после ликвидации главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал журналистам.

«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате», как этого хотели многие европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся», - сказал Лавров.

«Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения Минских договорённостей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о рассмотрении возможности встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» в Нью-Йорке во второй половине сентября в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Справка УНИАН. Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать лишней и мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.