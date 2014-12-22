Антикоррупционное бюро должны сформировать в январе – Гройсман
11:24, 22 декабря 2014Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман обратился к народным депутатам с просьбой представить кандидатуры в члены конкурсной комиссии для избрания председателя Антикоррупционного бюро.
Парламент должен представить кандидатуры в члены конкурсной комиссии / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время Согласительного совета.
Он напомнил, что антикоррупционное бюро должно быть сформировано в январе.
“Это означает, что парламент должен представить кандидатуры в настоящей конкурсной комиссии”, - сказал Гройсман и добавил, что президент и Кабмин уже внесли свои предложения по кандидатурам в конкурсную комиссию.
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“Я просил бы комитет очень быстро работать, внести в зал для того, чтобы мы утвердили это решение и сформировали конкурсную комиссию, и ускорили работу по созданию Антикоррупционного бюро”, - сказал Гройсман.
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