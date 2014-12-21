Лукашенко на встрече с Порошенко: «Надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем»

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Киеве со своим украинским коллегой Петром Порошенко, передает Новое Время со ссылкой на БЕЛТА.

В частности, Лукашенко подчеркнул, что Минск готов оказывать Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов.

"Поэтому, если нужно будет, я вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то - скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что Президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь", - подчеркнул президент Беларуси.

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По словам Лукашенко, для Беларуси это не игра:

"Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди", - сказал Лукашенко.

Также, Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, товарооборот между двумя странами демонстрирует постоянный рост.

"У нас вообще нет ни цента задолженности со стороны Украины. Полностью стопроцентно оплачены наши контракты с вами", - отметил он.

Ранее, президент Беларуси подтвердил свою позицию о непризнании так называемых "выборов" в сепаратистских республиках ДНР и ЛНР от 2 ноября.