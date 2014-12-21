Боевики заявили об отмене встречи контактной группы

Встречи контактной группы по Украине в воскресенье не будет.

Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный так называемой "ЛНР" на переговорах, заместитель председателя Народного совета Владислав Дейнего. Читайте такжеПорошенко поговорил с Меркель о Донбассе и реформах Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске в воскресенье.

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