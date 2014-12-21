Боевики заявили об отмене встречи контактной группы
11:57, 21 декабря 2014Политика
0 0
Встречи контактной группы по Украине в воскресенье не будет.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости уполномоченный так называемой "ЛНР" на переговорах, заместитель председателя Народного совета Владислав Дейнего.
Читайте такжеПорошенко поговорил с Меркель о Донбассе и реформах
Ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение очередной встречи трехсторонней контактной группы в Минске в воскресенье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter