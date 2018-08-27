Встреча Порошенко с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке пока не планируется – посол

Сейчас прорабатывается встреча министра иностранных дел Павла Климкина и государственного секретаря США Майка Помпео.

Встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в рамках заседания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во второй половине сентября пока не планируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

Он рассказал, что ежегодно в сентябре в рамках участия президента Украины на заседаниях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, происходят двусторонние украинско-американские встречи.

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«Я был в Белом доме накануне приезда сюда. Традиционно спросил о возможных встречах двусторонней президентов. Они сказали, господин посол, вы и так имеете столько, чего не имеют другие страны. В Брюсселе у вас были встречи, а пяти странам отказали... Пока такая встреча не планируется», - заявил Чалый.

«Но все равно, я думаю, так или иначе, сверка часов и обмен мнениями должны происходить постоянно на высоком уровне, поэтому я этот вопрос оставляю как задачу... По крайней мере я думаю, чтобы президенты где-то коротко переговорили. Очевидно, что полноценной, такой часовой встречи, пожалуй, как в прошлом году не будет», - добавил он.

При этом он заверил, что работа продолжаются по поддержанию интенсивности контактов на высшем и самом высоком уровнях, и чтобы этот уровень не снижался.

«Сейчас нас задача организации встречи министров иностранных дел - Павла Климкина и Майка Помпео. У нас есть задача в этом году восстановить механизм работы комиссии стратегического партнерства. Над этим мы работаем», - добавил Чалый.