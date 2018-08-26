В США в честь Маккейна хотят переименовать историческое здание Сената

С такой инициативой выступил лидер демократов в Сенате.

Лидер меньшинства в Сенате США, демократ Чак Шумер представил резолюцию относительно переименования в честь умершего сенатора Джона Маккейна офиса Рассела – самого старого офисного здания Сената США.

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«Ничто не преодолеет утраты сенатора Маккейна, но чтобы поколения помнили его, я буду представлять резолюцию по переименованию здания Рассела в его честь», - цитирует заявление Шумера CNN.

Здание Рассела названо в честь бывшего сенатора США от штата Джорджия Ричарда Бреварда Рассела. Оно было построено в 1909 году, сейчас там находятся офисы нескольких десятков сенаторов и функционируют шесть парламентских комитетов.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в США 25 августа, на 82-году жизни. Политик страдал от злокачественной опухоли головного мозга, называемой глиобластомой.