В МинВОТ рассказали о новых проблемах жителей оккупированного Донецка
В окупированном Донецке снова начались проблемы с горючим для авто и в обменниках начала исчезать валюта (гривна, доллар, евро).
Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, передает "Апостроф".
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"Российский рубль начал падать, отсюда, соответственно, ажиотаж. А выживают, насколько я понимаю, кто как может. Главное – это пенсия, особенно если человек ездит на наши территории, получает выплаты здесь, а потом еще что-то и там. Можно сказать, что это дает какую-то возможность выжить", - пояснил Гримчак.
По его словам, как таковой работы в Донецке нет. "Например, того, что мы подразумеваем под работой, там нет", - отметил чиновник.
Как сообщал УНИАН, ранее Гримчак отмечал, что военные провокации со стороны Российской Федерации могут случиться в любой момент, за исключением нескольких последующих дней, ведь глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.