Европарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с Грузией

Как сообщает пресс-служба Европарламента, соответствующее голосование состоялось сегодня в Страсбурге в рамках планерного заседания ЕП.

В связи с этим президент Европарламента Мартин Шульц поздравил народ Грузии с этим "историческим моментом в отношениях между ЕС и Грузией".

«Заключение соглашения было поддержано подавляющим большинством Европейского парламента и является результатом усилий, приложенных грузинской властью в рамках «Восточного партнерства», - подчеркнул Шульц.

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По его словам, европарламентарии уверены, что Соглашение об ассоциации ЕС-Грузия будет «ступенькой» Грузии на пути к дальнейшим реформам, в создании демократического общества, которое характеризуется плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью, равенством и соблюдением прав человека.

"Сейчас необходимо, чтобы Грузия полностью выполнила соглашение и продемонстрировала свою твердую приверженность общим ценностям и принципам Европейского Союза. Особое значение имеет обеспечение верховенства права и проведение дальнейших реформ в судебной ветви власти. Европейский парламент остается надежным партнером и другом Грузии и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - заявил Шульц.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Брюсселе Украина, Молдова и Грузия подписали соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент Грузии ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС на заседании в рамках внеочередной сессии 18 июля.