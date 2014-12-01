Посол США: НАТО признает стремление Грузии к членству, у Украины этого нет

Об этом заявил посол США в НАТО Даглас Льют на пресс-конференции, сообщает из Брюсселя корреспондент "ЕвроПравды". "Грузия - одна из четырех стран, принявших решение двигаться в сторону членства. Кстати, Украины нет в этом перечне", - заявил представитель Госдепа. "Грузия - один из ключевых партнеров альянса", - добавил он.

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Вместе с тем, в своем заявлении он избегал упоминания о том, что США или НАТО в целом признают перспективу членства Грузии в альянсе. По его словам, пока речь идет только о признании одностороннего заявления Тбилиси.

"Лидеры (стран-участниц альянса) решили, что нашим ответом на запрос Грузии должно быть более глубокое сотрудничество с этой страной", - заявил он, напомнив, что на саммите в Уэльсе альянс принял специальную программу углубленного военного сотрудничества с Тбилиси.

Стоит отметить, что план тесного сотрудничества НАТО с Грузией, принятый на саммите в Уэльсе, содержит упоминание о том, что эта программа имеет целью подготовить страну к возможному полноценному членству в организации.

В то же время альянс отказался предоставить Грузии План действий относительно членства (ПДЧ), о котором она просила.