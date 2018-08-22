"Святые для Украины вещи" не обсуждаются: Кравчук рассказал, какие права Киев может предложить ОРДЛО

Экс-президент отметил, что можно садиться за стол переговоров с Россией, когда будет понятно, что такие вопросы, как территориальная целостность Украины не обсуждаются.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что проблему Донбасса можно решить предоставлением региону черт автономии.

Такое мнение экс-президент выразил в своей колонке на сайте «Главред».

«У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я - против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие - нет. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо. А вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране. Какие черты автономии, мы можем предложить этим территориям, мы можем обсуждать, если (!) от начала красным карандашом будет записано: "Вопросы территориальной целостности, суверенитета, независимости, неприкосновенности границ на обсуждение не выносятся"», – считает Кравчук.

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Он отметил, что можно садиться за стол переговоров с Россией, с кем угодно, когда будет понятно, что такие вопросы, как территориальная целостность страны не обсуждаются, потому что это - святые для Украины вещи, это наша земля. А все, что касается организации жизни и власти на Донбассе, по мнению экс-президента, можно обсуждать.

От добавил, что Донбассу можно было бы предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов. «Потому что все это – дело центра», – подчеркнул Кравчук.