Тейлор: "Россия должна понять, что вторгаясь в Украину, она получит отпор"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказал бывший посол США в Украине, руководитель американского Института мира Уильям Тейлор.

Он отметил, что, происходящее Украине стало неожиданностью. "Этого никто не ожидал, даже разведка. Казалось просто невообразимым, что в 2014 году одна страна может вторгнуться в другую". В связи с этим Уильям Тейлор сказал, что переговоры по решению конфликта необходимо проводить. Однако при этом он отметил, что "в любом случае Россия должна понять, что вторгаясь в Украину, она получит отпор. И все происходящее - проблема не только Украины, а всего мира".

Отвечая на вопрос о том какую цель преследует президент России Владимир Путин, Уильям Тейлор сказал, что этого не могут понять даже люди с военным опытом. "Разведслужбы всего мира были шокированы его действиями".

Полный текст интервью Уильяма Тейлора читайте в выпуске журнала "Новое время" 19 декабря.