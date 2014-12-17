Немецкие СМИ: Путину нечего терять

В онлайн-издании экономического журнала Wirtschaftswoche Флориан Виллерсхаузен (Florian Willershausen) 17 декабря в статье под заголовком "Осторожно с новыми санкциями" пишет о том, что главная причина обвала рубля - вовсе не западные санкции и даже не падение цен на нефть. Автор указывает:

"Путин - фактор риска для России"

"В настоящий момент Путин - гарант нестабильности, фактор риска для российской экономики. <…> Аннексия Крыма в марте этого года и непрекращающаяся поддержка сепаратистов на Украине - свидетельство того, как наплевательски он относится к международному праву. Таким образом, он оказывает медвежью услугу своей стране, сообщает DW.

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Инвесторы давно уже стороной обходят рискованный рынок в России. Даже российские инвесторы бегут из страны. Бегство капитала в этом году уже достигло 130 миллиардов долларов. Россия стала полем игры для спекулянтов. А реальное производство истекает кровью в изоляции от глобальных финансовых рынков.

Платят по счетам простые россияне. Инфляция на практике составляет почти 20 процентов. Это рано или поздно станет политической проблемой и для Владимира Путина", указывает Флориан Виллерсхаузен. Далее он напоминает, что президент США Барак Обама готов подписать решение о дальнейшем ужесточении санкций против России. Но европейцам, считает автор, не следует следовать примеру Вашингтона, и вот, почему:

"Пропаганда убедила россиян, что они находятся в состоянии войны с Западом"

Путин сам загоняет свою страну в пропасть - тут санкции не причем. Но их ужесточение в ущерб российскому населению было бы глупостью. Такое перетягивание каната между Западом и Востоком свидетельствует о полном непонимании внутриполитической ситуации в России. Введя новые карательные меры, Запад добровольно возьмет на себя роль козла отпущения за экономическую катастрофу, виновником которой, на самом деле, является Путин. В результате Обама только укрепит позиции Путина, от которого он втайне хочет избавиться.

Опасным последствием для Запада может стать дальнейшая радикализация россиян. Под воздействием хорошо смазанной пропагандистской машины они и без того уже полагают, что находятся в состоянии войны с Западом. Можно предположить, что авторитарный режим в России рано или поздно с грохотом рухнет. Но до тех пор нельзя исключить, что Путин начнет проводить еще более агрессивную политику. Он может себе это позволить. Тем более что терять ему нечего", указывает Флориан Виллерсхаузен в онлайн-издании экономического журнала Wirtschaftswoche.