В Крыму ФСБ обыскивает больницу, где хранят вещи умершего крымскотатарского писателя

Как сообщает Крим.Реалії, на место прибыли несколько членов Меджлиса, председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, а также юрист Эмиль Курбединов.

Подробных комментариев о том, что происходит, пока никто не дает, Смедляев лишь сказал, что «все это делается специально».

Сотрудники ФСБ, впрочем, позволили журналистам поснимать место обыска. При обыске силовики насчитали 36 упакованных коробок.

Читайте такжеСМИ: Крымская власть готовится отобрать у Ахметова имущество "Укртелекома"«Они выборочно выносили из помещения коробки и осматривали их, теперь хотят их вернуть на место, поэтому прессу попросили удалиться из этого помещения», - рассказал корреспондент издания.

Как ранее сообщил глава БО «Фонд «Крым» Риза Шевкиев, сотрудники ФСБ 17 декабря приехали с обыском в больницу села Пионерское Симферопольского района, в которой хранятся личные вещи известного в тюркском мире крымскотатарского писателя Дженгиза Дагджи.

ФСБшники зачитали Шевкиеву постановление о контрабанде груза и сообщили о возбуждении уголовного дела. Ранее глава Фонда сообщил, что до аннексии СБУ проводила допросы относительно этого имущества и все вопросы были улажены.

По словам Шевкиева, Дженгиз Дагджи скончался пять лет назад в Англии, а его вещи в Крым переслали турецкие товарищи на хранение Фонда, чтобы в дальнейшем открыть музей автора романов о трагической судьбе крымскотатарского народа.