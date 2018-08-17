"Высока опасность переворота": астролог рассказал об опасном периоде для Путина

По мнению астролога Влада Росса, осенью в России начнутся протесты и забастовки.

В этом месяце для президента России Владимира Путина будет особенно опасный период.

Об этом сообщил астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

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"У Путина особенно опасный август. Рейтинг его обваливается, рубль уже упал. Пиковый рубикон был 11 августа – в затмение. В этот день девятнадцать лет назад тоже было затмение, и Ельцин назначил его своим преемником в эти же дни... Все политики, которые приходят к власти в затмение, кармически неотвратимы. Однако, поскольку затмение проигрывается в течение полугода, то для Путина осень – это самое напряженное время. Скоро «холодильник начнет выигрывать у телевизора» – начнутся протесты и забастовки. Ситуация против него буде зашкаливать, и высока опасность дворцового переворота", - убежден астролог.

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Как сообщал УНИАН, астролог рассказал о неизбежности импичмента Трампа.