В президентском рейтинге лидируют Тимошенко и Гриценко, Ляшко и Бойко разделили третье и четвертое места – опрос

Результаты социологического исследования представили 15 августа Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр "Социальный мониторинг".

Согласно данным опроса Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и центра "Социальный мониторинг", за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы голосовать 20,3% тех, кто определился с выбором.

Далее в рейтинге расположились глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, передает "Гордон", ссылаясь на результаты исследования.

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то за главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 20,3% тех, кто определился с выбором и собирается прийти на участки.

Рейтинг потенциальных кандидатов в президенты выглядит так:

лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 20,3%

глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 14,8%

один из руководителей партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко – 12,3%

лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 10,2%

действующий президент Украины Петр Порошенко – 8,3%

лидер партии "За життя" Вадим Рабинович – 8%.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева отметила, что все они, кроме Ляшко, получают четко выраженную поддержку в отдельных регионах Украины: электорат Тимошенко и Гриценко живет в основном на западе, севере и в центре Украины, Бойко больше всего поддерживают жители востока и юга.

"То есть они определенным образом раскалывают на сегодняшний день украинское общество, – считает Балакирева. – Если мы посмотрим на Олега Ляшко, то тут наблюдается интересный феномен. Это тот политик, который, разделяя третье место, определенным образом объединяет регионы. У него нет провалов в отдельных регионах. На востоке у него достаточно высокий рейтинг, на севере – второй, в центре и на юге – третий. То есть у него стабильный показатель по разным регионам, и это создает феномен Ляшко".

В рейтинге партий также лидирует "Батькивщина":

ВО "Батькивщина" – 18,4%

Оппозиционный блок – 14%

"Гражданская позиция" – 13%

Радикальная партия – 9,9%

Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 9,3%

"За життя" – 6,6%.

Опрос проводился с 17 по 27 июля 2018 года методом индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз" на всей территории страны, исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и АР Крым.

Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионам. Всего опрошено 2186 респондентов. Стандартные отклонения не превышают 2,13%.

Президентские выборы должны состояться в Украине 31 марта 2019 года. В том же году пройдут и парламентские выборы.