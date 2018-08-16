В президентском рейтинге лидируют Тимошенко и Гриценко, Ляшко и Бойко разделили третье и четвертое места – опрос
Согласно данным опроса Украинского института социальных исследований им. А. Яременко и центра "Социальный мониторинг", за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы голосовать 20,3% тех, кто определился с выбором.
Далее в рейтинге расположились глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, передает "Гордон", ссылаясь на результаты исследования.
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то за главу "Батькивщины" Юлию Тимошенко проголосовали бы 20,3% тех, кто определился с выбором и собирается прийти на участки.
Рейтинг потенциальных кандидатов в президенты выглядит так:
- лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 20,3%
- глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 14,8%
- один из руководителей партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко – 12,3%
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 10,2%
- действующий президент Украины Петр Порошенко – 8,3%
- лидер партии "За життя" Вадим Рабинович – 8%.
На пресс-конференции в агентстве УНИАН глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева отметила, что все они, кроме Ляшко, получают четко выраженную поддержку в отдельных регионах Украины: электорат Тимошенко и Гриценко живет в основном на западе, севере и в центре Украины, Бойко больше всего поддерживают жители востока и юга.
"То есть они определенным образом раскалывают на сегодняшний день украинское общество, – считает Балакирева. – Если мы посмотрим на Олега Ляшко, то тут наблюдается интересный феномен. Это тот политик, который, разделяя третье место, определенным образом объединяет регионы. У него нет провалов в отдельных регионах. На востоке у него достаточно высокий рейтинг, на севере – второй, в центре и на юге – третий. То есть у него стабильный показатель по разным регионам, и это создает феномен Ляшко".
В рейтинге партий также лидирует "Батькивщина":
- ВО "Батькивщина" – 18,4%
- Оппозиционный блок – 14%
- "Гражданская позиция" – 13%
- Радикальная партия – 9,9%
- Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 9,3%
- "За життя" – 6,6%.
Опрос проводился с 17 по 27 июля 2018 года методом индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз" на всей территории страны, исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и АР Крым.
Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и регионам. Всего опрошено 2186 респондентов. Стандартные отклонения не превышают 2,13%.
Президентские выборы должны состояться в Украине 31 марта 2019 года. В том же году пройдут и парламентские выборы.