Россия закрывала для движения кораблей район в Черном море у границ Украины - СМИ

На данный момент точно не известно, с чем связаны данные действия Российской Федерации неподалеку от южных границ Украины.

Черноморский флот России 15 августа, с 7:00 до 20:00 закрыл для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

Читайте такжеДействия России в Азовском море являются попыткой дестабилизировать Украину - Госдеп

Согласно информации ресурса по мониторингу движения гражданских судов ShippingExplorer, в Черном море в данном районе находятся несколько гражданских судов которые прекратили движение и стали на якорь. В частности, это грузовое судно Nahide-M, танкер Hercules и танкер Yukon Star.

Также, из собственных источников, Милитарному порталу стало известно, что российские военные корабли предупреждали гражданские судна Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса в связи с закрытием морского района.

В закрытии морского района принимают участие малый противолодочный корабль "Поворино", катер связи "КСВ-2155" и морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" Черноморского флота РФ.

Кроме того, 14 августа в районе мыса Тарханкут – поселка Межводное в Каркинитском заливе береговая охрана России проводила радиотехнические учения. "Патрульный катер проекта “Мангуст” шел вдоль побережья оккупированного полуострова Крым, а береговой радиотехнический пункт в поселке Черноморское отслеживал его имеющимися радиотехническими средствами с целью проверки "мертвых зон" в данном районе", - пишет издание.

На данный момент точно не известно с чем связаны данные действия Российской Федерации неподалеку от южных границ Украины.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.