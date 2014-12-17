Россия использует Фирташа для "газового удушения" Украины - эксперт

Об этом заявил в интервью Укринформа президент Центра "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, пишет Украинская правда.

Эксперт считает, что иск "Газпромбанка" к олигарху Дмитрию Фирташуо немедленном возвращении $842,5 миллиона - это переход к сценарию "газового удушения" Украины.

Дело в том, что в украинских хранилищах около 5,7 миллиарда кубометров газа, которые Фирташ вносил в качестве залога при получении кредита от российского банка.

"Согласно официальным данным "Укртрансгаза", с учетом темпов использования газа из ПХГ с начала отопительного сезона, Украина проходит его, и на начало апреля у нее остается в хранилищах неприкосновенный минимум около 5 миллиардов кубов", - отметил эксперт.

Он считает, что это не устраивает Кремль, который рассчитывает сорвать в январе поставки через Украину газа в ЕС и реанимировать "Южный поток".

"Имитируя искусственно созданный корпоративный конфликт "Газпромбанка" с Group DF, "Газпром" запускает сценарий лишения Украины части газа в ПХГ, чтобы мы попали в затруднительное положение примерно в конце января-начале февраля, на потенциальном пике зимних холодов", - считает Гончар.

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"Нехитрая комбинация включает требование к Фирташу немедленно уплатить деньги. Последний, конечно, откажется, потому что якобы у него не будет средств, но есть залог, натуральное покрытие - газ в ПХГ, который должен быть передан "Нафтогазом" "Газпрому", - добавил эксперт.

По его мнению, цель этого сценария - продемонстрировать Европе "противоправные" действия Украины, ее ненадежность как партнера в цепочке поставок газа в ЕС.

"Легко представить следующие шаги Москвы. Кремль, обвиняя Украину, предлагает странам ЕС запустить на полную мощность "Северный поток", чтобы компенсировать частичное перекрытие транзита через Украину и вернуться к проекту строительства "Южного потока", - сказал Гончар.