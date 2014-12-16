ЕС сделает все для сохранения суверенитета Украины - Могерини



Об этом она сегодня сказала на совместной пресс-конференции с Порошенко.

В частности, она рассказала, что во время встречи с Порошенко главный акцент был сфокусирован на обсуждении ситуации на востоке Украины.

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”Мы будем продолжать оставаться на стороне Украины. Мы будем работать над тем, чтобы этот конфликт на востоке страны закончился с полным уважением к украинскому суверенитету и территориальной целостности. Европейский Союз будет сохранять свое единство по этим вопросам для того, чтобы поддерживать внедрение всех пунктов Минских договоренностей”, - сказала она.