ЕС сделает все для сохранения суверенитета Украины - Могерини
23:16, 16 декабря 2014Политика
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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини уверяет президента Украины Петра Порошенко, что ЕС будет делать все для прекращения конфликта на Донбассе с сохранением суверенитета Украины.
REUTERS
Об этом она сегодня сказала на совместной пресс-конференции с Порошенко.
В частности, она рассказала, что во время встречи с Порошенко главный акцент был сфокусирован на обсуждении ситуации на востоке Украины.
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”Мы будем продолжать оставаться на стороне Украины. Мы будем работать над тем, чтобы этот конфликт на востоке страны закончился с полным уважением к украинскому суверенитету и территориальной целостности. Европейский Союз будет сохранять свое единство по этим вопросам для того, чтобы поддерживать внедрение всех пунктов Минских договоренностей”, - сказала она.
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