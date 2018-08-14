"Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", – заявил он.

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого охраняет 8 человек.

Об этом "Украинской правде" рассказал сам глава САП. "Меня охраняют 8 человек посменно... Действительно был поджог моей двери в дом", – сказал он.

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Холодницкий сказал, что не рассказывал о поджоге, "потому что считал это неуместным".

Антикоррупционный прокурор обратился с письмом о предоставлении охраны в Генеральную прокуратуру, которая перенаправила его в Управление госохраны. "Гелетей (глава УГО, - ред.) сказал, что надо такую просьбу писать на Администрацию президента", – пояснил Холодницкий.

Ранее сообщалось, что Холодницкий получил почти полмиллиона гривен отпускных за полтора месяца.