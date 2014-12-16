К Савченко допустили врача, адвокаты хотят убедить ее прекратить голодовку

К народному депутату Украины, летчице Надежде Савченко, которая незаконно удерживается в московском СИЗО, допустили врача из департамента здравоохранения Москвы.

Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал адвокат Савченко Марк Фейгин.

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«Врач из Департамента здравоохранения Москвы побывал у Надежды Савченко», - написал он.

По словам Фейгина, теперь адвокаты украинки попытаются убедить ее прекратить голодовку. «Я надеюсь, это получится», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Савченко объявила голодовку после того, как к ней отказались пустить врача-отоларинголога и не передавали лекарства, приобретенные адвокатами.

Как отмечают адвокаты, Савченко сейчас очень плохо слышит одним ухом, другое также начало болеть. «Она может потерять слух, и это может повлиять на ее судьбу, дальнейшую карьеру как военнослужащего. Это для нее очень важно», - подчеркнул Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию.

Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

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Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась к Следственному комитету России с просьбой о приостановлении уголовного дела ввиду ее статуса военнопленной.