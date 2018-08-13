Порошенко размещает свою предвыборную рекламу под видом социальной - Лещенко

Как сообщает нардеп, в некоторых городах одинаковый сюжет рекламы Порошенко заказывают как бесплатную рекламу на правах социальной и одновременно размещают за деньги через рекламные агентства.

Власть заставляет рекламные агентства размещать рекламу президента Петра Порошенко под видом социальной.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет народный депутат Сергей Лещенко.

"Мною получены доказательства, что власти заставляют рекламные агентства размещать рекламу Порошенко под видом социальной. Имею документ из департамента архитектуры и градостроительства Винницкого городского совета, который просит - а фактически требует от частных структур - выделить рекламные плоскости на бесплатной основе", - сообщает депутат.

Как сообщает нардеп, в некоторых городах одинаковый сюжет рекламы Порошенко заказывают как бесплатную рекламу на правах социальной и одновременно размещают за деньги через рекламные агентства.

"Причем рынок рекламы зачищают под одного игрока - структуры, связанные с президентским окружением Игорем Кононенко и Сергеем Березенко (оба нардепы из фракции БПП - УП)", - пишет Лещенко.

Так, по его словам, связанная с Кононенко и Березенко компания "Ин Лайн" получила локацию прямо в терминале D аэропорта "Борисполь", через который осуществляется основной пассажиропоток.

Лещенко рассказал, что "аналогичный передел рекламного рынка" происходит в киевском метро. В 2014 году в структуре метрополитена размещали рекламу 26 компаний, а сегодня "крупнейшими операторами рекламы в Киевском метро являются компании, связанные с рекламным бизнесом семьи Березенко".

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"С Березенко связывают рекламный бизнес компании "Мегаполис", которая в последние годы фактически вытеснила всех конкурентов по рекламе в Киевском метрополитене", - отмечает нардеп.

Кроме того, говорит он, в последнее время началась "зачистка рынка рекламы в поездах".

"В июне правление "Укрзализныци" продлило до конца года договора с двумя компаниями на размещение рекламы в "Интерсити", но буквально через несколько дней этот поток также начал забирать под себя Березенко", - пишет Лещенко.

По его словам, летом клиенты, размещающие рекламу в скорых поездах, получили письма от агентства "Мегаполис" с требованием перезаключить договора с родственными с Березенко компаниями.

По мнению депутата, Березенко пытается контролировать рекламные плоскости, чтобы фильтровать политическое наполнение с целью уничтожения конкурентов Порошенко.

Как сообщал УНИАН, рейтинг поддержки Петра Порошенко на предстоящих выборах на данный момент составляет всего 9%.