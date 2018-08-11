"Неотвратимость катастрофы очевидна": журналист объяснил, почему конец режима Путина – это "дело времени"

Виталий Портников считает, что режим Путина совершает одну ошибку за другой – «сам загоняет себя в ловушку».

Неотвратимость катастрофы для России очевидна, так как, несмотря на действующий санкционный режим, Кремль продолжает совершать ошибки, сам загоняя себя в ловушку.

Об этом пишет журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своей колонке на сайте «Крым.Реалии».

«Неотвратимость катастрофы очевидна – просто потому, что российская власть не способна к генерации ничего другого, кроме ошибок, а российское "агрессивно-послушное" большинство не способно заметить ни самих этих ошибок, ни их последствий. Все остальное – просто дело времени», – отметил Портников.

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Журналист считает, что режим Путина совершает одну ошибку за другой – «сам загоняет себя в ловушку». «Понятно, что на фоне обострения отношений с Западом и дискуссий вокруг санкций не было никакой необходимости травить Скрипалей, что привело к новому витку конфронтации и – что самое главное – к введению в действие "автоматического" закона против стран, применяющих химическое оружие. Ясно, что введение в жизнь наиболее пагубных для российской экономики санкций можно предотвратить переговорами с Вашингтоном. Однако вести такие переговоры означает признать ответственность за отравление Скрипалей. А значит, пусть лучше будут санкции, чем консультации. Тем более что всегда останется надежда, что эти санкции предотвратят новые санкции конгресса, а когда введут новые санкции конгресса, будут успокаивать себя тем, что удалось добиться отсрочки по "химии". И так – без конца. Вернее – до конца», – пишет журналист.

«И рубль летит ко всем чертям, и "искандеры" не смеются, и антисанкции не помогают. И все это настолько просто, настолько элементарно, что я мог бы только диву даваться, как миллионы людей не видят очевидного. Мог бы, если бы не вырос в Советском Союзе, где тоже никто ничего никогда не хотел замечать», – резюмировал журналист.