Путин – "шизофреник и маньяк": Тука призвал украинцев готовиться к "любому сценарию"

Заместитель руководителя МВОТ считает, что Украине из-за непредсказуемости Владимира Путина стоит готовиться к любому сценарию.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что возможное вступление в НАТО Украины и Грузии "является прямой угрозой национальной безопасности России". Предсказать же дальнейшие действия Кремля в случае успешного присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу просто невозможно.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, назвав Путина шизофреником и маньяком, сообщает «Обозреватель».

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"Теоретически, все может быть. К сожалению, мы имеем дело с шизофренично-маниакальным человеком, который построил в соседнем государстве авторитарный режим и который фактически может осуществить любые свои прихоти: никакого сопротивления в обществе, ни внутри государства, ни в политикуме этого государства, на сегодня этот человек не имеет", - уверен Тука.

"Залезть в голову этому "властелину колец" и спрогнозировать, какие у него там идеи и намерения, что у него завтра в голове будет, что послезавтра, это просто невозможно", - сказал заместитель министра.

По его мнению, Украине нужно готовиться к любому сценарию, однако Тука настроен решительно.

"Я не могу понять, чем еще нас можно напугать? У нас уже захватили Крым. У нас убили несколько тысяч наших граждан", - добавил он.