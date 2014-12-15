На Донетчине СБУ задержала боевика по кличке «Шурави»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный с позывным «Шурави» был главарем одного из подразделений вооруженного бандформирования «Оплот». Его боевики поставляли оружие и взрывчатку террористам, которые ведут огонь по силам АТО в районе Донецкого аэропорта. Он также отвечал за подготовку наемников, учил их ведению подрывной деятельности и в дальнейшем формировал из них диверсионные группы для совершения преступлений.

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«Шурави» в составе сформированных диверсионных групп «ДНР» осуществлял боевые рейды в населенные пункты Донбасса для совершения диверсий против украинских военных. В результате таких преступных действий украинские военные понесли потери.

Установлено, что злоумышленник получил от «руководства «ДНР» указание о совершении в декабре террористических актов в Херсоне, Николаеве, Харькове и Полтаве. Злоумышленник уже разрабатывал планы выполнения задания и готовился к выездам на места.

Боевик был задержан спецгруппой контрразведки СБУ. У него изъяты гранатомет «Муха», автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами, 7 пачек с патронами, четыре гранаты, камуфляжная форма с террористической символикой.

Осуществляются первоочередные процессуальные действия по документированию противоправной деятельности.