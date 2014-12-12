СБУ задержала экс-сотрудника ГСЧС, воевавшего на стороне боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, оперативная группа установила местонахождение боевика на контролируемой террористами территории и провела спецоперацию по его захвату.

Работник аварийно-спасательной части в Луганской области добровольно присоединился кбандформированию «Призрак» т.н. «ЛНР». Злоумышленник сразу «сдал» террористам важную служебную информацию, в частности о местах хранения пожарной техники и пиротехнических средств.

В составе незаконного военизированного формирования он сооружал блокпосты террористов и дежурил на них с оружием в руках, участвовал в боевых действиях против сил АТО под Славянском, ремонтировал боевую технику.

В то же время в г. Попасная Луганской области СБУ задержала информатора террористов.

Оказалось, что 37-летний местный житель по собственной инициативе установил контакт с боевиками и согласился за отдельную плату информировать их о расположении и состоянии укреплений украинских блокпостов, дислокации подразделений и численности ВСУ, перемещении военной техники. Приезжая в «штаба» террористов, он не только в деталях передавал им собранную информацию, но и собственноручно делал соответствующие отметки на топографических картах. Получив эти разведданные, боевики атаковали позиции добровольческих батальонов и армии.

Задержанный признался следователям, что корректировал обстрелы украинских позиций в районе Попасной из тяжелой артиллерии и БМ-21 «Град».

Также вчера вечером в районе Красноармейск оперативная группа контрразведки СБУ задержала еще двух сообщников террористов т. н. «ДНР», которые незаконно действовали по указанию боевика по кличке «Сестричка» - главаря «разведывательного» подразделения бандформирования террористов «Кальмиус».

Читайте такжеГлава СБУ заявляет, что контрразведке удалось ликвидировать всех предателей в штабе АТОЗлоумышленники, кроме этого, незаконно собирали сведения о дислокации и перемещении сил АТО, формировали по заданию террористов списки проукраинских активистов.

Информаторы не успели воплотить преступный замысел - передать список, их задержала СБУ.